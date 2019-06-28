2019-06-28T15:45:52+03:00
Общество

Последняя мелодия: В Мурманске молодой человек сыграл на пианино, выброшенном на помойку

Северяне оценили игру музыканта и звук инструмента [видео]
Мария ПАШЕНКОВА
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Несмотря ни на что, выброшенное пианино хорошо звучало.Несмотря ни на что, выброшенное пианино хорошо звучало.Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ
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"Последняя мелодия умирающего инструмента", "Это называется - ирония. Музыкант стебется над ситуацией. В этом есть данное искусство", "Пианино еще никогда так не звучало в руках таланта,и определенно было счастливо, что хоть перед смертью могло насладиться руками музыканта, извлекая прекрасные мелодии", - комментируют видео в группе "Мурманск" северяне.

Его героем стал молодой человек, играющий на пианино, выброшенном на помойку в одном из дворов на улице Хлобыстова в Мурманске. Вместо банкетки - автомобильная покрышка, нот нет. Зато льется красивая музыка: инструмент оказался неплохо настроенным.

Многих мурманчан покоробило то, что пианино оказалось на помойке.

Молодой человек сыграл на пианино красивую мелодию. Фото: скриншот видео

Молодой человек сыграл на пианино красивую мелодию. Фото: скриншот видео

- Нельзя так обращаться с инструментом. Раньше не купить было. Отдали бы в добрые руки, - возмущается мурманчанка Оксана Ильюнова.

Видео с музыкантом становится все популярнее: у него уже свыше 12 тысяч просмотров.

Молодой человек играет в Мурманске на выброшенном пианино.Видео: vk.com/murmanskgroup

ИСТОЧНИК KP.RU

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