Последняя мелодия: В Мурманске молодой человек сыграл на пианино, выброшенном на помойку

СЕГОДНЯ 15:45 2019-06-28T15:45:52+03:00

Несмотря ни на что, выброшенное пианино хорошо звучало. Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

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"Последняя мелодия умирающего инструмента", "Это называется - ирония. Музыкант стебется над ситуацией. В этом есть данное искусство", "Пианино еще никогда так не звучало в руках таланта,и определенно было счастливо, что хоть перед смертью могло насладиться руками музыканта, извлекая прекрасные мелодии", - комментируют видео в группе "Мурманск" северяне.

Его героем стал молодой человек, играющий на пианино, выброшенном на помойку в одном из дворов на улице Хлобыстова в Мурманске. Вместо банкетки - автомобильная покрышка, нот нет. Зато льется красивая музыка: инструмент оказался неплохо настроенным.

Многих мурманчан покоробило то, что пианино оказалось на помойке.

Молодой человек сыграл на пианино красивую мелодию. Фото: скриншот видео

- Нельзя так обращаться с инструментом. Раньше не купить было. Отдали бы в добрые руки, - возмущается мурманчанка Оксана Ильюнова.

Видео с музыкантом становится все популярнее: у него уже свыше 12 тысяч просмотров.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="132" height="240" src="https://www.murmansk.kp.ru/video/embed/717303" frameborder="0"></iframe> Молодой человек играет в Мурманске на выброшенном пианино.Видео: vk.com/murmanskgroup

ИСТОЧНИК KP.RU