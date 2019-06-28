2019-06-28T14:40:26+03:00
Общество

В Барнауле на 102 году жизни умер герой обороны Советского Заполярья

Иван Андреевич Ромашов всегда любил Кольскую землю
Мария ПАШЕНКОВА
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Светлая память Ивану Андреевичу.Светлая память Ивану Андреевичу.
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26 июня из Барнаула пришла грустная весть - остановилось сердце Ивана Андреевича Ромашова. Его не устало на 102 году жизни.

Иван Андреевич был одним из героев обороны Советского Заполярья, кавалером орденов Ленина и Боевого Красного Знамени, последний из доживших до сих пор боец воевавший на полуостровах Средний и Рыбачий.

- Патриот земли Кольской, пограничник. Мы ходили с ним по местам боевой славы в 1970- 1990 годы. Иван Андреевич участвовал в сборе и захоронении останков погибших в боях пограничников, добивался увековечения их памяти. Несмотря на дальние расстояния, он был частым гостем наших пограничных застав, кораблей Северного флота, войск ПВО, школ городов и поселков Мурманской области. Благодаря его настойчивости и памяти до сих пор сохранилась тропа, ведущая к месту подвига 6-й погранзаставы 100-го пограничного отряда. По ней ежегодно проходят тысячи людей, - рассказал о друге мурманский краевед Михаил Орешета.

Иван Андреевич был единственным дожившим до наших дней бойцов, защищавших полуострова Средний и Рыбачий.

Светлая память!

ИСТОЧНИК KP.RU

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