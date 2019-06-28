25-летняя мурманчанка угнала Toyota Camry у знакомого, чтобы покататься

СЕГОДНЯ 10:47 2019-06-28T10:24:53+03:00

Мужчина сам отдал ключи знакомой, но не ожидал, что та угонит машину. Фото: Евгения ГУСЕВА

Изменить размер текста: A A

В Мурманске был объявлен план "Перехват", а все из-за того, что 25-летняя девушка решила ночью не спать, а прокатиться с ветерком.

Девушка попросила у своего 43-летнего знакомого ключи от его Toyota Camry - якобы она забыла в салоне телефон. А сама села в машину и уехал. Пока хозяин иномарки опомнился, пока полицейские вместе с Росгвардией ввели "Перехват", угонщица успела доехать от улицы Фадеев Ручей до Нижнеростинского шоссе.

- В беседе со стражами порядка девушка призналась в содеянном и пояснила, что решила воспользоваться чужим автомобилем, чтобы прокатиться, планов о совершении хищения транспортного средства у нее не было. При этом она пояснила, что ключи от автомобиля она взяла у своего знакомого под предлогом возврата забытого в салоне машины телефона, - рассказали в пресс-службе УМВД России по Мурманской области.

Машину вернули владельцу, а в отношении девушки возбудили уголовное дело по статье "Угон". Ей грозит до 5 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU