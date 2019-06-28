2019-06-28T09:15:27+03:00
Политика

Жители Мурманской области смогут увидеть выставку техники от Северного флота

Мероприятия пройдут в Североморске, Сафоново, Спутнике и Кильдинстрое
Ника СВЕТЛОВА
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Три дня в Мурманской области будут длиться военные-выставочные мероприятия.Три дня в Мурманской области будут длиться военные-выставочные мероприятия.Фото: Михаил ФРОЛОВ
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В Москве стартовал Международный военно-технический форум "Армия-2019", но его эхо дойдет и до Мурманской области в виде интересных мероприятий для северян.

Так, уже в 10.00 28 июня в Североморске откроется выставка вооружения и военной техники. Все, у кого есть пропуск в ЗАТО, смогут увидеть 13 боевых кораблей и судов обеспечения, 126 образцов вооружения и военной техники. Помимо этого на одном из причалов будет выставлена водолазная техника и оборудование для спасения на море и проведения подводно-технических работ. На него можно будет не только посмотреть, но и испытать.

На Приморской площади Североморска будут развернуты выставки современной и исторической бронетехники, техники ПВО и беспилотной авиации, пункт отбора граждан на военную службу по контракту и полевая кухня с традиционной солдатской кашей.

29 июня около полудня на полигоне отдельном бригады морской пехоты Северного флота в Спутнике пройдет динамический показ возможностей новых бронетранспортеров БТР-82А, показные выступления по рукопашному бою и выставка современной военной техники.

30 июня стоит поехать в Кильдинстрой, где на территории будущего филиала парка «Патриот» также пройдут выставки современного вооружения и военной техники, выступления творческих коллективов Северного флота и города Мурманска, спортивные игры и показные выступления рукопашных бойцов из сухопутных и береговых войск флота. Будет работать полевая кухня и пункт отбора на военную службу по контракту.

ИСТОЧНИК KP.RU

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