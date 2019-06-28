2019-06-28T08:42:38+03:00
Происшествия

В Санкт-Петербурге присяжные осудили женщину, которая убила мурманчанку - любовницу мужа

Девушку нашли в лесу связанную и задушенную
Мария ПАШЕНКОВА
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Мария Соколова из Мурманска влюбилась в женатого мужчину. И ревнивая жена решила избавиться от соперницы.Мария Соколова из Мурманска влюбилась в женатого мужчину. И ревнивая жена решила избавиться от соперницы.
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В марте 2014 года рядом с Приозерским шоссе в Ленобласти было обнаружено тело молодой женщины - 31-летней уроженки Мурманска Марии Соколовой. Эластичные бинты, которыми были связаны руки и ноги погибшей не давали усомниться, что ее убили.

Подозреваемых установили очень быстро. Ими стала Елена Романова и ее пособник Василий Шатрук Муж женщины Евгений и Мария были любовниками, а его жена решилась на преступление из-за ревности. Попросила знакомого - Василия Шатрука - помочь ей. Взамен пообещала крупную сумму денег, помочь устроиться на работу и с регистрацией.

- Вечером 6 марта 2014 года у дома 99 по проспекту Просвещения Шатрук, применив силу, насильно посадил потерпевшую в автомобиль, которым управляла Романова, где соучастники связали женщину. После того, как Шатрук покинул автомобиль, Романова шарфом задушила потерпевшую и вывезла ее тело в район поселка Агалатово Ленинградской области, - рассказали в СУ Следственного комитета по Санкт-Петербургу.

Теперь суд присяжных заседателей признал собранные следствием доказательства достаточными для вынесения обвинительного вердикта в отношении Елены и Василия. Их обвиняют в похищении человека и убийстве. В ближайшее время мужчине и женщине будет вынесен приговор.

ИСТОЧНИК KP.RU

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