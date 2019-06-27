Под Шонгуем столкнулись грузовик и легковушка, есть пострадавшие

СЕГОДНЯ 17:51 2019-06-27T17:51:06+03:00

Легковушка и грузовик столкнулись рядом с Шонгуем. Фото: vk.com/murmansk_dtp

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Погода 27 июня была опасной для водителей: сильный дождь, мокрая дорога. Видимо, этот фактор стал одним из тех, что привели к серьезной аварии рядом с Шонгуем. Здесь дорогу не поделили грузовик и легковушка.

Авария случилась около 15.20 на 1365 километре "Колы" (+750 метров). Это один из самых опасных участков в области.

- 36-летний водитель Citroen C4 при движении со стороны Мурманска по неустановленной причине допустил выезд на полосу дороги, предназначенную для встречного движения, где совершил столкновение с автомобилем JAC. За его рулем был 40-летний мужчина, - рассказала заместитель начальника пресс-службы УМВД России по Мурманской области Анастасия Сигаева.

Больше всех в аварии пострадал водитель Citroen: с многочисленными телесными повреждениями он на машине реанимации был доставлен в медицинское учреждение.

ИСТОЧНИК KP.RU