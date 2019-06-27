Мурманск не вошел в число самых агрессивных городов России

СЕГОДНЯ 17:23 2019-06-27T17:23:45+03:00

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Говорят, что на Севере живут особенные люди: душевные, отзывчивые. И не сомневаться в этом позволяет исследование маркетингового агенства Zoom Market. Его специалисты провели исследование, чтобы узнать самые агрессивные города России.

В рейтинг вошли 25 городов. Было опрошено 3 тысячи человек, которым задали три вопроса: Вы считаете себя агрессивным человеком? Как часто Вы проявляете агрессию? В отношении Вас часто проявляют агрессию?

На первом месте по злости оказался Ростов-на-Дону. В Топ-10 также вошли Москва, Челябинск, Казань, Элиста, Махачкала, Воронеж, Пермь, Омск, Волгоград.

А вот Мурманска или других городов Заполярья в рейтинге, что радостно, нет.

Напомним, ранее наш регион вошел в число аутсайдеров исследования демографического положения. А вот еще одно исследование показало, насколько в Мурманске доступны жрицы любви.

ИСТОЧНИК KP.RU