Мурманск не вошел в число самых агрессивных городов России
Говорят, что на Севере живут особенные люди: душевные, отзывчивые. И не сомневаться в этом позволяет исследование маркетингового агенства Zoom Market. Его специалисты провели исследование, чтобы узнать самые агрессивные города России.
В рейтинг вошли 25 городов. Было опрошено 3 тысячи человек, которым задали три вопроса: Вы считаете себя агрессивным человеком? Как часто Вы проявляете агрессию? В отношении Вас часто проявляют агрессию?
На первом месте по злости оказался Ростов-на-Дону. В Топ-10 также вошли Москва, Челябинск, Казань, Элиста, Махачкала, Воронеж, Пермь, Омск, Волгоград.
А вот Мурманска или других городов Заполярья в рейтинге, что радостно, нет.
Напомним, ранее наш регион вошел в число аутсайдеров исследования демографического положения. А вот еще одно исследование показало, насколько в Мурманске доступны жрицы любви.
ИСТОЧНИК KP.RU