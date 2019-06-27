В Кузомене на месте сгоревшей школы заложили фундамент для нового здания

СЕГОДНЯ 16:42 2019-06-27T16:42:57+03:00

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12 февраля в Кузомени сгорела единственная школа. Пожар быстро уничтожил деревянное здание, а пожарные просто не успели доехать - дороги были заметены.

Ученик было всего 4, к счастью, они не пострадали, ведь огонь начался рано утром, когда уроки еще не начались. Оказалось, что чтобы сесть за парту, им придется уехать в Умбу и жить вдали от родителей.

Несмотря на то, что детей так мало, власти Терского района решили, что надо строить новую школу.

Теперь жители села увидели, что от слов перешли к делу. На месте сгоревшего здания появился фундамент для нового. Его могут успеть сделать за лето, чтобы ребята встречали Первое сентября уже в привычной для себя обстановке. И могли после уроков бежать домой к родителям.

ИСТОЧНИК KP.RU