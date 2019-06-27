В Воронеже 18-летний студент из Мурманска ограбил женщину и извинился перед ней
Полиция Воронежа задержала 18-летнего мурманчанина, который ограбил местную 45-летнюю жительницу. Молодой человек приехал с Севера в южный город на учебу, но теперь он стал фигурантом уголовного дела.
Женщина рассказала, что ночью шла домой. Молодой человек придержал ей дверь в подъезд, а затем выхватил сумку, стоило пострадавшей пройти вперед. Студент, перед тем, как убежать, извинился перед своей жертвой.
- Подозреваемого задержали по месту прохождения обучения и доставили в отдел полиции, где он признал свою вину. Студент пояснил, что совершил противоправный поступок из-за тяжелого финансового положения, похищенный телефон сдал в ломбард, а деньги потратил на продукты питания, - рассказали в пресс-службе УМВД России по Мурманской области.
Студент попал под статью "Грабеж", ему грозит до 4 лет лишения свободы.
ИСТОЧНИК KP.RU