В Воронеже 18-летний студент из Мурманска ограбил женщину и извинился перед ней

СЕГОДНЯ 15:01 2019-06-27T15:01:28+03:00

Молодой человек выхватил у девушки сумку, а потом извинился перед ней. Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Молодой человек признался, что ему не хватало денег на еду

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Полиция Воронежа задержала 18-летнего мурманчанина, который ограбил местную 45-летнюю жительницу. Молодой человек приехал с Севера в южный город на учебу, но теперь он стал фигурантом уголовного дела.

Женщина рассказала, что ночью шла домой. Молодой человек придержал ей дверь в подъезд, а затем выхватил сумку, стоило пострадавшей пройти вперед. Студент, перед тем, как убежать, извинился перед своей жертвой.

- Подозреваемого задержали по месту прохождения обучения и доставили в отдел полиции, где он признал свою вину. Студент пояснил, что совершил противоправный поступок из-за тяжелого финансового положения, похищенный телефон сдал в ломбард, а деньги потратил на продукты питания, - рассказали в пресс-службе УМВД России по Мурманской области.

Студент попал под статью "Грабеж", ему грозит до 4 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU