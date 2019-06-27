2019-06-27T14:29:32+03:00
Происшествия

134 удара по любимой: В Оленегорске будут судить мужчину, который забил свою жену

Злоумышленник сказал, что его разозлило злоупотребление девушкой алкоголя
Мария ПАШЕНКОВА
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Сначала мужчина не признавал свою вину. Фото: СКР по Мурманской областиСначала мужчина не признавал свою вину. Фото: СКР по Мурманской области
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История 23-летней Виктории Кузнеченко потрясла северян. Ее забил 29-летний муж с особой жестокостью. Бил руками и ногами по всему телу, часто попадая по голове и животу. Следователи установили жуткие подробности: девушка получила 134 удара!

Выжить у нее шансов не было: внутренние органы были разорваны, произошло кровоизлияние. Как оказалось, мужчина стал избивать из-за того, что ему показалось, будто Виктория слишком много пьет.

Правда, когда сожитель понял, что натворил, вызвал полицию. Хоть и пытался все обставить так, словно он не виноват.

- Первоначально мужчина отрицал свою причастность к причинению смерти сожительнице, выдвигая различные защитные версии, однако под гнетом собранных следствием доказательств сознался в содеянном. В ходе расследования уголовного дела обвиняемый содержался под стражей, - рассказала старший помощник руководителя Следственного управления Следственного комитета РФ по Мурманской области по взаимодействию со СМИ Алина Александрович.

Сейчас уголовное дело "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшие по неосторожности смерть потерпевшего" с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу. Злодею грозит до 15 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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