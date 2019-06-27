Люк Бессон: "Всему миру есть чему поучиться у жителей поселка Видяево в Мурманской области"

СЕГОДНЯ 12:45 2019-06-27T12:45:51+03:00

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Сегодня, 27 июня, состоялась российская премьера фильма Люка Бессона "Курск". В мире его увидели еще осенью прошлого года.

Перед выходом исторического боевика его режиссер дал интервью, в котором рассказал про свою работу.

- Наиболее интересное в этой истории — те человеческие качества, которые демонстрируют герои: то достоинство и смелость, которыми обладали эти люди, должны быть известны каждому. Для меня это совсем не политическая картина, она о том, чтобы показать отвагу и то лучшее, что есть в человечестве. Мы можем научиться всему этому у маленького российского города (действие "Курска" происходит в поселке Видяево Мурманской области — прим. ред.). Не у Парижа, Нью-Йорка или других крупных городов. Человеческое достоинство можно найти везде, - пояснил Люк Бессон ТАСС.

Увидеть "Курск" можно будет в мурманских кинотеатрах. Так, его включили в прокат "Авроры", "Мурманска", "Северного сияния", "Миража".

ИСТОЧНИК KP.RU