2019-06-27T12:22:21+03:00
Происшествия

В Мурманске задержали серийного грабителя женщин

Мужчина выслеживал северянок и нападал на них [видео]
Ника СВЕТЛОВА
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Мужчина грабил исключительно женщин.Мужчина грабил исключительно женщин.Фото: Леонид ВАЛЕЕВ
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В полицию Мурманска обратилось сразу несколько северянок, которые стали жертвами ограбления. Оказалось, что нападал на них один и тот же человек.

Сначала он приметил 38-летнюю женщину, выходившую из кафе. Следил за ней дома на улице Полярные Зори. Затем подошел к ней и сказал, что если она не отдаст ему золотые украшения (общая стоимость потянула на 12 тысяч рублей).

Когда пострадавшая обратилась в полицию и злоумышленника уже искали, он совершил еще одно нападение. Новой жертвой стала 84-летняя северянка. С первой женщиной ее роднило одно- преступление было совершено на той же улице Полярные Зори. Только в этот раз мужчина действовал иначе. Не стал угрожать, а просто выхватил сумочку, где лежало 5 тысяч рублей.

- В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска отдела полиции № 1 по Мурманску установили, что к ограблению может быть причастен неработающий, многократно судимый за совершение аналогичных преступлений и недавно освободившийся из мест лишения свободы житель Мурманской области 1969 года рождения. Выяснилось, что ранее мужчина квалифицировался на совершении грабежей исключительно в отношении представительниц женского пола, - рассказали в пресс-службе УМВД России по Мурманской области.

Против злоумышленника возбудили уголовное дело по статьей "Грабеж". В данный момент он заключен под стражу.

Ограбление на улице в Мурманске.Видео: пресс-служба УМВД по Мурманской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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