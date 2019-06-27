2019-06-27T08:45:49+03:00
Происшествия

В Мурманске 5300 человек остались без света из-за неаккуратных земляных работ

Без электричества пришлось посидеть час
Мария ПАШЕНКОВА
Поделиться:
На устранение аварии понадобился час.На устранение аварии понадобился час.Фото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

В Мурманске, к счастью, сейчас полярный день, поэтому в квартирах светло 24 часа в сутки. Но все же остаться вечером без электричества многим досадно: пришел с работы, а ужин не приготовить.

Около 18.40 26 июня центр Мурманска остался без света. Это 18 жилых домов и детский сад №107.

- По улицам Книповича, Полярные Зори, Буркова, Коммуны, Гвардейская произошло аварийное отключение электроснабжения. Под отключение попало 19 жилых домов , население 5300 человек из них 800 детей, - рассказал начальник пресс-службы МЧС по Мурманской области Алексей Баринов.

Причину аварии нашли быстро: во время земляных работ (а их в центре Мурманска сейчас немало, например, на улице Дзержинского меняют теплосеть) был поврежден кабель. Из-за него выключился масляный выключатель на линии 6 кВ в РП 9 ТП-147.

К счастью, уже в 19.30 электричество вернули в дома.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Люк Бессон: "Всему миру есть чему поучиться у жителей поселка Видяево в Мурманской области"
В Мурманске задержали серийного грабителя женщин
Мурманчанка поедет в Эквадор представлять Россию на конкурсе красоты Miss United Continents
Ночью на промышленной площадке в Апатитах произошел несчастный случай с рабочим
В Кировске хотят сварить уху, достойную Книги рекордов
В Мурманске позарившегося на шубы мужчину вычислили по грязной спине
Заместитель губернатора Мурманской области Инна Погребняк написала заявление по собственному желанию
По драке школьниц в Кандалакше не стали возбуждать уголовное дело
Туриста-инвалида, пропавшего в Мурманске, нашли и поселили на подворье
В Мурманске будут судить врача-педиатра, которую обвиняют в гибели 15-летней девочки от гриппа
В Мурманской области потеплеет до +20 градусов
В Мурманске не могут поймать израненного пса
Модернизацию авианосца "Адмирал Кузнецов" проведут на 35 заводе в Мурманске
На мусоросжигательном заводе в Мурманске тушили загоревшийся мусор
На выборы губернатора Мурманской области зарегистрировались два безработных жителя Нижегородской области
Пропавшего в Мурманске мужчину нашли мертвым недалеко от карьера