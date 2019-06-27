В Мурманске 5300 человек остались без света из-за неаккуратных земляных работ

СЕГОДНЯ 08:45 2019-06-27T08:45:49+03:00

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В Мурманске, к счастью, сейчас полярный день, поэтому в квартирах светло 24 часа в сутки. Но все же остаться вечером без электричества многим досадно: пришел с работы, а ужин не приготовить.

Около 18.40 26 июня центр Мурманска остался без света. Это 18 жилых домов и детский сад №107.

- По улицам Книповича, Полярные Зори, Буркова, Коммуны, Гвардейская произошло аварийное отключение электроснабжения. Под отключение попало 19 жилых домов , население 5300 человек из них 800 детей, - рассказал начальник пресс-службы МЧС по Мурманской области Алексей Баринов.

Причину аварии нашли быстро: во время земляных работ (а их в центре Мурманска сейчас немало, например, на улице Дзержинского меняют теплосеть) был поврежден кабель. Из-за него выключился масляный выключатель на линии 6 кВ в РП 9 ТП-147.

К счастью, уже в 19.30 электричество вернули в дома.

ИСТОЧНИК KP.RU