Ночью на промышленной площадке в Апатитах произошел несчастный случай с рабочим

СЕГОДНЯ 17:45 2019-06-26T17:17:48+03:00

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В ночь с 25 на 26 июня на промышленной площадке в Апатитах серьезно пострадал 30-летний рабочий.

Подробностей, как случилось несчастье, пока нет. Как уточнили в полиции, сообщение о случившемся поступило около трех часов ночи из больницы. Пострадавший мужчина находится в реанимации, в УМВД России по Мурманской области начали проверку.

А знакомые рабочего пытаются помочь ему, как могут.

- Ему срочно необходима кровь второй положительной группы. Номер телефона отделения переливания крови 4-67-29 в Кировске. Звонить и говорить, что хотите сдать кровь именно для Харитонова, - написал в "ВКонтакте" Максим Рябцев.

Напомним, следователи занимаются сейчас случаем на предприятии в Мончегорске, где электромонтер горно-металлургического предприятия получил ожог 50% тела и был экстренно госпитализирован. Врачи борются за жизнь и здоровье молодого мужчины.

ИСТОЧНИК KP.RU