Ночью на промышленной площадке в Апатитах произошел несчастный случай с рабочим
В ночь с 25 на 26 июня на промышленной площадке в Апатитах серьезно пострадал 30-летний рабочий.
Подробностей, как случилось несчастье, пока нет. Как уточнили в полиции, сообщение о случившемся поступило около трех часов ночи из больницы. Пострадавший мужчина находится в реанимации, в УМВД России по Мурманской области начали проверку.
А знакомые рабочего пытаются помочь ему, как могут.
- Ему срочно необходима кровь второй положительной группы. Номер телефона отделения переливания крови 4-67-29 в Кировске. Звонить и говорить, что хотите сдать кровь именно для Харитонова, - написал в "ВКонтакте" Максим Рябцев.
Напомним, следователи занимаются сейчас случаем на предприятии в Мончегорске, где электромонтер горно-металлургического предприятия получил ожог 50% тела и был экстренно госпитализирован. Врачи борются за жизнь и здоровье молодого мужчины.
ИСТОЧНИК KP.RU