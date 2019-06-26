В Мурманске позарившегося на шубы мужчину вычислили по грязной спине

СЕГОДНЯ 16:49 2019-06-26T16:49:56+03:00

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Говорят, на воре шапка горит. Но на самом деле в реальности бывает и по-другому: неопрятности достаточно, чтобы вычислить нарушителя.

Так, в Мурманске сотрудники Росгвардии задержали мужчину из-за грязной спины. А все потому, что цвет краски на его куртке подозрительным образом совпал с цветом краски рольставен магазина, откуда поступил сигнал о взломе.

Сотрудники торговой точки на улице Коминтерна, где продают меховые изделия, сообщили, что сработала сигнализация. На место прибыли бойцы Росгвардии. Рядом с салоном они увидели неопрятного мужчину.

- Мужчину спросили, что он делает. Он честно сказал, что взламывает дверь. Рольставни действительно были отогнуты, - рассказали в пресс-службе Росгвардии по Мурманской области.

33-летнего нарушителя задержали для дальнейшего разбирательства.

ИСТОЧНИК KP.RU