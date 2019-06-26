По драке школьниц в Кандалакше не стали возбуждать уголовное дело
О драке девушек в Кандалакше, случившейся в марте этого года, стало известно благодаря анониму в одной из местных групп. Неизвестный выложил фото, а затем предложил всем интересующимся скинуть видео.
Личности участниц потасовки стали известны правоохранительным органам сразу. Пострадавшей - 14 лет, нападавшим - 12 и 13.
Против девушек, накинувшихся на школьницу, хотели возбудить уголовное дело по статье "Побои". Однако...
- Было вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела. Оно было направлено в комиссию по делам несовершеннолетних Кандалакши. Решается вопрос о том, чтобы девушки были отправлены в Центр временного содержания несовершеннолетних правонарушителей Мончегорска, - рассказала "КП" заместитель начальника пресс-службы УМВД России по Мурманской области Анастасия Сигаева.
О решении суда информация будет представлена позже.
ИСТОЧНИК KP.RU