2019-06-26T15:11:43+03:00
Происшествия

По драке школьниц в Кандалакше не стали возбуждать уголовное дело

Но девушек все-таки могут отправить в спецучреждение для несовершеннолетних
Есения ДОБРОНРАВОВА
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Уголовного дела девушки из Кандалакши избежали, но могут попасть в спецучреждение.Уголовного дела девушки из Кандалакши избежали, но могут попасть в спецучреждение.Фото: Евгения ГУСЕВА
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О драке девушек в Кандалакше, случившейся в марте этого года, стало известно благодаря анониму в одной из местных групп. Неизвестный выложил фото, а затем предложил всем интересующимся скинуть видео.

Личности участниц потасовки стали известны правоохранительным органам сразу. Пострадавшей - 14 лет, нападавшим - 12 и 13.

Против девушек, накинувшихся на школьницу, хотели возбудить уголовное дело по статье "Побои". Однако...

- Было вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела. Оно было направлено в комиссию по делам несовершеннолетних Кандалакши. Решается вопрос о том, чтобы девушки были отправлены в Центр временного содержания несовершеннолетних правонарушителей Мончегорска, - рассказала "КП" заместитель начальника пресс-службы УМВД России по Мурманской области Анастасия Сигаева.

О решении суда информация будет представлена позже.

ИСТОЧНИК KP.RU

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