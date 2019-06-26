2019-06-26T12:44:00+03:00
Общество

В Мурманской области потеплеет до +20 градусов

В столице Заполярья столбики термометров поднимутся выше +15
Маргарита ХОВАНСКАЯ
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Фото: pixabay.com.Фото: pixabay.com.
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Лето, ты ли это? Поливаемый всеми дождями и обдуваемый всеми ветрами Кольский полуостров в последнее время мало говорит о наступлении самого теплого времени года. Погода хоть и преподносит солнечные сюрпризы, но они далеко не так часты, как хотелось бы.

Очередную приятную новость приготовили северянам синоптики относительно сегодняшнего дня, 26 июня. Несмотря на то, что на улице будет пасмурно, температуру термометры покажут вполне летнюю.

- Облачная с прояснениями погода. Местами дождь. Ветер юго-западный, западный ночью слабый, днем умеренный. Температура воздуха ночью +5+10º, днем +12+17°, на юге области +15 +20°, - гласит прогноз погоды от мурманского гидрометцентра.

Циклон в Баренцевом море, в южной периферии которого мы находимся, позволит наслаждаться приятным плюсом еще и 27 июня – погода сохранится теплая, но с дождями.

ИСТОЧНИК KP.RU

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