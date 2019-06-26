В Мурманске не могут поймать израненного пса

СЕГОДНЯ 11:23 2019-06-26T11:03:02+03:00

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- У пса открытые раны, до мяса на обеих лапах и на боку. Бельмо на одном глазу. Антибиотик уже давно не действует. Псу больно. Ему экстренно нужна помощь. Угроза его жизни, - пишут в отчаянии мурманские зооволонтеры фонда "Путеводная звезда" в соцсетях.

Уже несколько дней они пытаются поймать пса по кличке Пуш, который бегает по городу. Его видели у моста через Кольский залив, у бывшего кинотеатра "Атлантика". Сорвался он с поводка на улице Декабристов после того, как волонтеры привезли его из Минькино.

Туда Пуша вместе с еще одной собакой подкинули неизвестные. Местные жители сжалились над животными и стали их подкармливать. Но Пушу нужна была еще и помощь ветеринаров, ведь его кто-то сильно избил.

- Раны такие,что как будто её били лопатой. На морде и обеих лапах резаные раны. Ей очень больно. Видно что задета кость на голени, - говорят волонтеры.

Сейчас они просят мурманчан помочь поймать пса, чтобы спасти его. Если вы увидите Пуша, звоните по телефонам 8921-172-19-19 (Алена) и 8902-130-11-02 (Екатерина).

ИСТОЧНИК KP.RU