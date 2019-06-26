На мусоросжигательном заводе в Мурманске тушили загоревшийся мусор
Густой серый дым от мусоросжигательного завода в Мурманске вечером 25 июня смутил многих. Он был явно не похож на легкий дымок, который обычно исходит от предприятия. Оказалось, что тревоги не напрасны.
- В 19.20 поступило сообщение о возгорании мусора в котловане на мусоросжигательном заводе по адресу улица Домостроительная, 34. Площадь горения составила 400 кв.м, - сообщил руководитель пресс-службы МЧС по Мурманской области Алексей Баринов.
На место выехали четыре пожарных расчета. К счастью, огонь не стал распространяться и все обошлось без пострадавших. Не все мурманчане поняли, зачем было тушить мусор в месте где его как раз поджигают специально. Но дело в том, что отходы стали тлеть не в печи, а вне планово в неположенном месте.
Причины возгорания устанавливаются. Одна из них - в резервуар упал окурок. Другая - мусор загорелся из-за повышения температуры в котловане.
ИСТОЧНИК KP.RU