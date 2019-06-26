2019-06-26T08:52:22+03:00
Политика

На выборы губернатора Мурманской области зарегистрировались два безработных жителя Нижегородской области

Оба кандидата - самовыдвиженцы
Мария ПАШЕНКОВА
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Один из самовыдвиженцев на выборы губернатора Мурманской области - Дмитрий Еминцев. Фото: избирательная комиссия Мурманской областиОдин из самовыдвиженцев на выборы губернатора Мурманской области - Дмитрий Еминцев. Фото: избирательная комиссия Мурманской области
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28 июня избирательная комиссия Мурманской области закончит регистрировать кандидатов на выборы губернатора региона. На данный момент в списке тех, кто хочет руководить Заполярьем, числятся 11 человек.

25 июня подали документы сразу три человека. Это представитель ЛДПР Максим Белов и два самовыдвиженца: Дмитрий Еминцев и Максим Соколов. Оба - уроженцы Нижегородской области, предприниматели и оба в данный момент не работают.

Помимо вышеперечисленных баллотироваться намерены врио губернатора региона и представитель "Единой России" Андрей Чибис, Михаил Антропов от КПРФ, Геннадий Тупикин от "Российской партии пенсионеров за социальную справедливость", Виталий Измайлов от "Гражданской платформы", Василий Буров от "Справедливой России" и самовыдвиженцы Николай Дмитренко, Михаил Зуб и Кариб Гаджимагомедов.

Максим Соколов также намерен баллотироваться на пост губернатора. Фото: избирательная комиссия Мурманской области

Максим Соколов также намерен баллотироваться на пост губернатора. Фото: избирательная комиссия Мурманской области

Выборы пройдут 8 сентября. В этот же день в Мурманске определится новый состав Совета депутатов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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