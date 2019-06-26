2019-06-26T08:28:51+03:00
Происшествия

Пропавшего в Мурманске мужчину нашли мертвым недалеко от карьера

Тело лежало в районе Ледового озера почти два дня
Мария ПАШЕНКОВА
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Тело мужчины нашли недалеко от карьера за Ледовым озером. Фото: архив "КП"Тело мужчины нашли недалеко от карьера за Ледовым озером. Фото: архив "КП"
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32-летний Марат Юнусов пропал в Мурманске 20 июня. Как рассказала его жена Диана, он ушел из дома по адресу проспект Кольский, 106 около трех часов дня и пропал. Дома он оставил телефон, банковскую карту и паспорт.

Мужчину начали искать почти сразу, как он пропал. Дома его ждала маленькая дочка. Родные обзвонили все больницы города и морг - Марата нигде не было.

25 июня пришла печальная новость: днем нашли тело мужчины. Оно лежало примерно в 100 метрах от дома 12 по Автопарковому проезду в сторону карьера (рядом находится центр временного содержания животных и несколько авто-магазинов).

По предварительной версии, Марат погиб 23 июня.

По предварительной версии, Марат погиб 23 июня.

- Прибывшим на место происшествия следователем следственного отдела по городу Мурманск установлено, что мужчина умер примерно два дня назад. На теле погибшего каких-либо телесных повреждений, указывающих на насильственный характер смерти, не обнаружено, - рассказала старший помощник руководителя Следственного управления Следственного комитета РФ по Мурманской области по взаимодействию со СМИ Алина Александрович.

Точную причину смерти установит судмедэкспертиза.

ИСТОЧНИК KP.RU

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