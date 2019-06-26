Пропавшего в Мурманске мужчину нашли мертвым недалеко от карьера
32-летний Марат Юнусов пропал в Мурманске 20 июня. Как рассказала его жена Диана, он ушел из дома по адресу проспект Кольский, 106 около трех часов дня и пропал. Дома он оставил телефон, банковскую карту и паспорт.
Мужчину начали искать почти сразу, как он пропал. Дома его ждала маленькая дочка. Родные обзвонили все больницы города и морг - Марата нигде не было.
25 июня пришла печальная новость: днем нашли тело мужчины. Оно лежало примерно в 100 метрах от дома 12 по Автопарковому проезду в сторону карьера (рядом находится центр временного содержания животных и несколько авто-магазинов).
По предварительной версии, Марат погиб 23 июня.
- Прибывшим на место происшествия следователем следственного отдела по городу Мурманск установлено, что мужчина умер примерно два дня назад. На теле погибшего каких-либо телесных повреждений, указывающих на насильственный характер смерти, не обнаружено, - рассказала старший помощник руководителя Следственного управления Следственного комитета РФ по Мурманской области по взаимодействию со СМИ Алина Александрович.
Точную причину смерти установит судмедэкспертиза.
ИСТОЧНИК KP.RU