2019-06-25T15:42:04+03:00
Происшествия

Жена водителя, которого признали виновником аварии с главкомом ВДВ, просит оправдать мужа

Мужчина - единственный кормилец в семье, где растет трое детей [видео]
Мария ПАШЕНКОВА
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В ДТП погиб водитель Chevrolet Lanos. Фото: Газета.РуВ ДТП погиб водитель Chevrolet Lanos. Фото: Газета.Ру
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В семье Крохалевых из Североморска растет трое детей: младшему 4 года, старшей - 13. Их мама срочно ищет работу, иначе им грозит бедность - отец ребят два года должен будет провести в колонии.

В апреле этого года суд признал Александра Крохалева виновным в смертельном ДТП, случившемся 15 сентября 2017 года. Напомним, военный кортеж следовал в сторону Печенги. В одной из машин находился главнокомандующий ВДВ Андрей Сердюков. В нее врезался Chevrolet Lanos, водитель которой скончался в больнице. Главком получил серьезные травмы, в том числе перелом позвонков.

Суд приговорил Александра Крохалева к 2 годам колонии-поселения, на 2,5 года он не сможет сесть за руль. А также должен будет выплатить 1,2 миллиона в качестве ущерба. Но его семья не признает за ним вины.

Супруга водителя Анна создала петицию, чтобы рассказать свою точку зрения. Со слов женщины, в колонне шли шесть машин: первая и последняя - ВАИ, вторая - авто с с главкомом ВМФ Королевым, следом его подчиненные, в четвертой - Сердюков и его заместители. Однако позже по документам оказалось, что машина с командующим ВДВ в колонне не шла.

- Получилось, что ВАИ сопровождала только машину с Главкомом ВМФ Королевым. Доказать существование колонны нам не удалось. Объективное восприятие окружающими транспортных средств как организованной колонны судом не было принято во внимание, - пишет Анна Крохалева.

Сейчас семья водителя подготовила касационную жалобу в президиум областного суда. А также рассчитывает на внимание общественности.

ДТП с участием главкома ВДВ Андрея Сердюкова.

ИСТОЧНИК KP.RU

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