В поселке Ёнский ночью из окна выпал двухлетний ребенок, он получил перелом основания черепа
Сложно представить, что сейчас переживает мама двухлетнего мальчика, упавшего с высоты четвертого этажа. Малыш выжил, но получил тяжелейшие травмы.
Все случилось в ночь на 25 июня в поселке Ёнский Ковдорского района.
- Со слов матери, ребенок самостоятельно открыл окно, забравшись на подоконник по батарее. Она сама в это время спала, - рассказала старший помощник руководителя Следственного управления Следственного комитета РФ по Мурманской области по взаимодействию со СМИ Алина Александрович.
Мальчик ударился дважды: сначала о козырек подъезда, а потом о землю. Врачи поставили неутешительный диагноз - открытая черепно-мозговая травма, перелом основания черепа. Ребенка срочно госпитализировали.
В данный момент следователи проводят проверку.
ИСТОЧНИК KP.RU