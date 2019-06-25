В поселке Ёнский ночью из окна выпал двухлетний ребенок, он получил перелом основания черепа

СЕГОДНЯ 14:44 2019-06-25T14:44:35+03:00

Мальчик упал с высоты четвертого этажа и едва не погиб. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Сначала малыш ударился о козырек дома, затем о землю

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Сложно представить, что сейчас переживает мама двухлетнего мальчика, упавшего с высоты четвертого этажа. Малыш выжил, но получил тяжелейшие травмы.

Все случилось в ночь на 25 июня в поселке Ёнский Ковдорского района.

- Со слов матери, ребенок самостоятельно открыл окно, забравшись на подоконник по батарее. Она сама в это время спала, - рассказала старший помощник руководителя Следственного управления Следственного комитета РФ по Мурманской области по взаимодействию со СМИ Алина Александрович.

Мальчик ударился дважды: сначала о козырек подъезда, а потом о землю. Врачи поставили неутешительный диагноз - открытая черепно-мозговая травма, перелом основания черепа. Ребенка срочно госпитализировали.

В данный момент следователи проводят проверку.

ИСТОЧНИК KP.RU