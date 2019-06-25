2019-06-25T14:14:31+03:00
Происшествия

Попытка угона машины в Оленегорске попала на видео

Молодой человек смог попасть в "ВАЗ", но не уехал [видео]
Мария ПАШЕНКОВА
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Молодой человек смог вскрыть машину, но не уехать на ней. Фото: скриншот видеоМолодой человек смог вскрыть машину, но не уехать на ней. Фото: скриншот видео
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Молодой человек, на "подвиг" которого сейчас смотрят сотни людей в соцсетях, вряд ли догадывался, что его снимает камера видеонаблюдения. Он явно был уверен, что ранним утром выходного дня в ненастную погоду свидетелей у него нет. Хотя на всякий случай натянул капюшон посильнее - вдруг в окно выглянет тот, кому не спится.

Случилось все 22 июня около 7.99 на улице Бардина в Оленегорске. Юноша под дождем подбегает к припаркованным во дворе дома машинам. Среди всех выбирает "ВАЗ-2104". И пытается его вскрыть. На это уходит не так много времени, тем более, что автомобиль оказался без сигнализации.

Потом молодой человек садится внутрь, но не уезжает. Видимо, не смог завести двигатель. Поэтому незадачливый угонщик ретировался.

Как оказалось, владелец машины не стал обращаться в полицию с заявлением об угоне.

Попытка угона машины в Оленегорске.Видео: www.youtube.com/watch?v=UUAUElI01cs

ИСТОЧНИК KP.RU

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