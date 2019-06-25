Девятый кандидат на выборах губернатора Мурманской области - Максим Белов от ЛДПР

СЕГОДНЯ 17:23 2019-06-25T16:54:37+03:00

Максим Белов от ЛДПР стал девятым кандидатом на выборах губернатора Мурманской области. Фото: избирком Мурманской области

В гонке участвуют шесть партий и три самовыдвиженца

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Избирательная комиссия Мурманской области зарегистрировала девятого кандидата на выборы губернатора региона. Им стал представитель ЛДПР, депутат Мурманской областной Думы Максим Белов. Его поддержало большинство участников региональной конференции, которая состоялась на минувших выходных.

Таким образом сейчас зарегистрировано девять кандидатов на пост главы Заполярья: врио губернатора региона и представитель "Единой России" Андрей Чибис, Михаил Антропов от КПРФ, Геннадий Тупикин от "Российской партии пенсионеров за социальную справедливость", Виталий Измайлов от "Гражданской платформы", Василий Буров от "Справедливой России" и самовыдвиженцы Николай Дмитренко, Михаил Зуб и Кариб Гаджимагомедов.

Голосовать северяне будут 8 сентября. В этот же день мурманчане выберут новый состав Совета депутатов города.

ИСТОЧНИК KP.RU