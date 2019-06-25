В поезде Москва-Мурманск появится вагон для перевозки машин

СЕГОДНЯ 11:27 2019-06-25T11:09:23+03:00

В поезде Москва-Мурманск теперь будут вагоны для людей и вагон для машин. Фото: Алексей БУЛАТОВ

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Хорошая новость для северян, которые хотели бы в отпуске ездить на своей машине, но по каким-то причинам вынуждены ехать и другим видом транспорта. С 12 июля в поезде № 92 Москва–Мурманск появится вагон-автомобилевоз.

- Стоимость перевозки автомобиля или мотоцикла зависит от веса транспортного средства, количества пассажиров, следующих с ним в поезде, а также типа вагона и срока покупки билета. Оформить заявку на перевозку автомобиля можно в специализированных кассах, а также на сайте, - сообщает "РЖД".

12 июля, а также 30-го состоятся первые рейсы из Москвы. 14 июля и 1 августа особенный поезд поедет из Мурманска. В вагон могут поместить 3-4 машины или 8 мотоциклов. Вагон оборудован специальными приспособлениями для крепления транспортных средств, а также системами пожарной и охранной сигнализации.

Машины также можно возить на маршрутах Казань – Адлер, Казань – Ростов-на-Дону, Москва – Адлер, Москва – Казань, Москва - Мурманск, Москва – Петрозаводск, Москва – Ростов-на-Дону, Москва – Самара, Москва – Санкт-Петербург, "Лев Толстой" Москва – Хельсинки – Москва, Ростов-на-Дону – Адлер, Санкт-Петербург – Адлер.

ИСТОЧНИК KP.RU