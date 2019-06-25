Из-за жестокого убийства пса в приюте Апатитов возбудили уголовное дело

СЕГОДНЯ 10:42 2019-06-25T10:16:14+03:00

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В Апатитах или рядом живет человек, который явно не может совладать с собой. Местные зооволонтеры всерьез боятся за своих подопечных: уже три собаки убиты самым жестоким образом. Почерк у убийств - один. Животное мучают, засовывая острый предмет в задний проход, потом душат.

Последний случай потряс сотрудников мини-приюта "Дача". Они обнаружили тело старого пса Густава, изуродованного неизвестным убийцей. В полицию посыпались заявления от неравнодушных северян - найдите изверга!

Было проведено вскрытие тела пса, которое показало, что он умер мучительной не своей смертью.

- По факту гибели собаки около одного из приютов для животных в Апатитах дознавателем МО МВД России"Апатитский" возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 245 УК РФ "Жестокое обращение с животным в целях причинения ему боли и (или) страданий, а равно из хулиганских побуждений или из корыстных побуждений, повлекшее его гибель или увечье", - рассказала заместитель начальника пресс-службы УМВД России по Мурманской области Анастасия Сигаева.

После случившегося волонтеры при помощи северян смогли собрать деньги, чтобы построить вокруг мини-приюта забор.

ИСТОЧНИК KP.RU