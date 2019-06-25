2019-06-25T08:34:56+03:00
Общество

В Мурманской области появилась интерактивная карта капремонта

На ней обозначены 920 многоквартирных домов
Ника СВЕТЛОВА
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На сайте фонда капремонта теперь можно на карте увидеть, что и где приводят в порядок.На сайте фонда капремонта теперь можно на карте увидеть, что и где приводят в порядок.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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На сайте Фонда капитального ремонта в Мурманской области появился новый раздел. В нем находится карта, на которой показаны все дома, которые уже были отремонтированы или по которым ведется работа. Без малого 920 адресов.

- Карта внедрена, в первую очередь, для удобства собственников. Найти интересующий дом очень просто. Достаточно увеличить карту в нужном районе или же написать адрес в строке поиска, - рассказывают в региональном Фонде. - Информация самая актуальная и подробная. Включает данные по видам работ, срокам заключения договора подряда, плановой датой завершения работ и датой подписания акта приемки.

Через карту можно отследить все изменения с домами с 2014 года и по настоящее время. Пока что работать проект будет только до конца года. Помимо этого изменения можно отследить в разделе "Капремонт "до" и "после"".

ИСТОЧНИК KP.RU

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