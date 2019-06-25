Восьмым кандидатом на пост губернатора Мурманской области стал Кариб Гаджимагомедов

СЕГОДНЯ 09:31 2019-06-25T09:35:59+03:00

Кариб Гаджимагомедов будет участвовать в выборах губернатора Мурманской области как самовыдвиженец. Фото: murmansk.izbirkom.ru

Изменить размер текста: A A

В списке претендентов на кресло губернатора Мурманской области стало на одного самовыдвиженца больше. 24 июня документы в избирательную комиссию региона подал Кариб Гаджимагомедов.

Таким образом он стал восьмым зарегистрированным кандидатом на выборах. Ранее о своем желании баллотироваться заявили врио губернатора региона и представитель "Единой России" Андрей Чибис, Михаил Антропов от КПРФ, Геннадий Тупикин от "Российской партии пенсионеров за социальную справедливость", Виталий Измайлов от "Гражданской платформы", Василий Буров от "Справедливой России" и самовыдвиженцы Николай Дмитренко и Михаил Зуб.

Что известно о Карибе Гаджимагомедове? Родился в Дагестане, после переехал жить в Мурманск.

Ранее он хотел участвовать в выборах шестого созыва Мурманской областной Думы от "Партии пенсионеров" (на тот момент он работал генеральным директором ООО "Строительная компания Стройэнерго"). Сейчас - пенсионер.

Напомним, выборы губернатора Мурманской области состоятся 8 сентября.

ИСТОЧНИК KP.RU