2019-06-24T16:48:12+03:00
Спорт

Спортсменам Мурманской области хотят платить за победы и призовые места на соревнованиях

Деньги будут давать только тем, кто постоянно живет в регионе
Мария ПАШЕНКОВА
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Спортсменов Мурманской области ждут денежные награды за победы.Спортсменов Мурманской области ждут денежные награды за победы.Фото: Константин НАГОВИЦЫН
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Ближайшее заседание Мурманской областной Думы состоится 27 июня. В его повестке есть интересные "денежные" вопросы.

Так, парламентарии рассмотрят возможность помогать северянам оплачивать зубные протезы и зубные ортопедические конструкции. Также предлагается изменить закон "О физической культуре и спорте в Мурманской области", чтобы получить возможность поддерживать спортсменов и поощрять их за достижения.

- -Вознаграждение устанавливается победителям и призерам Всемирных специализированных олимпийских игр, специальной олимпиады России, всемирной универсиады, в то же время из перечня исключаются победители и призеры кубка мира и Европы. Для получения вознаграждения для спортсменов и тренеров вводится условие постоянного проживания на территории Мурманской области, - пояснил председатель комитета по образованию, науке, культуре, делам семьи, молодежи и спорту Думы Владимир Ахрамейко.

Все поощрения будут разовыми.

ИСТОЧНИК KP.RU

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