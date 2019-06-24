Спортсменам Мурманской области хотят платить за победы и призовые места на соревнованиях
Ближайшее заседание Мурманской областной Думы состоится 27 июня. В его повестке есть интересные "денежные" вопросы.
Так, парламентарии рассмотрят возможность помогать северянам оплачивать зубные протезы и зубные ортопедические конструкции. Также предлагается изменить закон "О физической культуре и спорте в Мурманской области", чтобы получить возможность поддерживать спортсменов и поощрять их за достижения.
- -Вознаграждение устанавливается победителям и призерам Всемирных специализированных олимпийских игр, специальной олимпиады России, всемирной универсиады, в то же время из перечня исключаются победители и призеры кубка мира и Европы. Для получения вознаграждения для спортсменов и тренеров вводится условие постоянного проживания на территории Мурманской области, - пояснил председатель комитета по образованию, науке, культуре, делам семьи, молодежи и спорту Думы Владимир Ахрамейко.
Все поощрения будут разовыми.
ИСТОЧНИК KP.RU