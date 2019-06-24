2019-06-24T15:30:21+03:00
Звезды

Театр кукол в Мурманске сдадут к 1 сентября

И.о. министра строительства Мурманской области отчитался о строительстве объектов по нацпроектам
Мария ПАШЕНКОВА
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Здание бывшего Дома офицеров будет оформлено в духе сказок Ганса Христина Андерсена.Здание бывшего Дома офицеров будет оформлено в духе сказок Ганса Христина Андерсена.Фото: Мария ПАШЕНКОВА
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- Работы ведутся на 18 объектах в рамках четырех нацпроектов, семь из них должны быть сданы в этом году. В том числе три детсада в Североморске, Полярном и Печенге, продолжаются два этапа строительства межшкольного стадиона в Мурманске, а также физкультурно-оздоровительный комплекс в Полярных Зорях, - начал свой доклад на оперативном совещании в правительстве Мурманской области и.о. министра строительства и территориального развития Максим Рудь.

Врио губернатора Андрей Чибис сразу призвал его не говорить, что идет хорошо. А с чем есть проблемы и какая нужна помощь.

Опасения у и.о. министра вызывает драмтеатр, т.к. его реконструкция идет не по плану.

Зато с театром кукол все более гладко. Сдать его хотят к 1 сентября. Сейчас готовность объекта составляет почти 80%. Здание бывшего Дома офицеров будет оформлено в духе сказок Ганса Христина Андерсена.

Напомним, коллектив и руководство драмы не раз открыто заявлял, что опасается за свой храм Мельпомены.

ИСТОЧНИК KP.RU

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