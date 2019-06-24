"Сборная Снежногорска" поедет на "Голосящий КиВиН-2019"

СЕГОДНЯ 15:34 2019-06-24T15:03:31+03:00

А перед этим проверит свои шутки на мурманчанах

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Три команды из Мурманской области смогли пройти в Высшую Лигу КВН. Успешнее всего пока оказалась "Сборная города Мурманска", которая сыграла три сезона подряд. "Морская академия", увы, рано сошла с дистанции.

А вот "Сборная Снежногорска" все еще в игре и стала участником полуфинала.

Впрочем, до него еще далеко, зато не за горами "Голосящий КиВин-2019", который состоится 19-22 июня. Сначала наших земляков не было в списке команд-участниц, но все-таки они в него вошли. Сейчас снежногорцы активно оттачивают материал.

- Чтобы проверить материал, проводим специгру! 24 июня в 21.00 на одной сцене встретятся Сборная Мурманской лиги КВН и Сборная Снежногорска. Вы сможете услышать материал Сборной Снежногорска, который будет представлен на Голосящем КиВиНе 2019, раньше остальных зрителей, - сообщает Мурманская Лига КВН.

Вход на игру будет свободный, но по записи.

ИСТОЧНИК KP.RU