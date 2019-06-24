Глава Кольского района сообщил, что не имеет отношения к продаже здания бывшей школы в Териберке

СЕГОДНЯ 14:21 2019-06-24T13:51:20+03:00

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Старая школа в Териберке, как оказалось, интересный объект не только для туристов, но и предпринимателей. Пока одни едут сюда фотографироваться, другие хотят купить землю. Только с ней возникают проблемы.

В 2018 году здание школы вдруг оказалась выставлено на "Авито". А после объявление исчезло. Но на днях снова появилось на сайте бесплатных объявлений, причем почти в точности такое же, как год назад. Продать объект пытались за 22 миллиона рублей. СМИ сразу написали, что школу пытается продать глава Кольского района Андрей Малхасян. Мол, продавец, указанный в объявлении, тоже Андрей. От главы района его телефон отличается на одну цифру.

Сам Андрей Малхасян от всех объявления открестился.

- Объект был приобретен на открытых торг. Аукцион состоялся в декабре 2017 года. Я был избран Главой 31 августа 2018 года. После того, как я вступил в должность главы, я полностью вышел из состава учредителей коммерческих организаций, в которых состоял. С того момента, и до тех пор пока я являюсь главой Кольского района, я не занимался и не буду заниматься какой-либо коммерческой деятельностью, - пояснил Андрей Малхасян.

К слову, в данный момент объявление о продаже уже исчезло.

ИСТОЧНИК KP.RU