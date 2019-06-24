2019-06-24T12:45:13+03:00
Общество

В Мурманске на улице Академика Книповича переедет пешеходных переход

Его уберут с горки, чтобы было удобно и водителям, и тем, кто хочет перейти дорогу
Есения ДОБРОНРАВОВА
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Зебру на улице Академика Книповича нарисуют ближе к остановке. Фото: www.google.com/mapsЗебру на улице Академика Книповича нарисуют ближе к остановке. Фото: www.google.com/maps
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Пешеходный переход на пересечении улиц Академика Книповича и Капитана Буркова считается одним из самых опасных в городе. Расположен он на горке, поэтому одним машинам приходится стараться не скатиться назад, чтобы пропустить пешеходов, а другим вовремя остановиться.

Не так давно на этом перекрестке столкнулись легковушка и карета скорой медицинской помощи. Да что говорить - ДТП здесь не редкость.

Переходящим дорогу тоже неудобно и страшно. В мэрии города прислушались к жалобам обеих сторон. И решили, что "зебру" надо нарисовать в новом месте.

- Решением рабочей группы с участием специалистов в области организации дорожного движения и сотрудников Госавтоинспекции предложен перенос пешеходного перехода через проезжую часть улицы Академика Книповича к остановке общественного транспорта «ул. Академика Книповича» (в сторону улицы Полярные Зори), - пояснили в мэрии Мурманска.

Из-за этого сдвига перехода придется срубить две рябины. Учитывая, что в последнее время мурманчане очень возмущаются уничтожению зеленых насаждения, в администрации сразу уточнили: взамен будут высажены новые деревья.

ИСТОЧНИК KP.RU

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