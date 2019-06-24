Под Кандалакшей нашли белые грибы
Северяне уже ждут не дождутся, когда же откроется сезон тихой охоты. Самые нетерпеливые уже успели порадовать себя первыми находками. Так, рядом с Семеновским озером в Мурманске нашли подосиновики, в Апатитах - сморчки.
Но самый ценный гриб повезло обнаружить кандалакшанам, пошедшим в лес на этих выходных, - это боровики.
Крепенькие белые грибы, к слову, вызвали спор в соцсетях. Одни на фотографии увидели именно боровики, а другие - колосовики. Эти два вида похожи между собой.
Напомним, в Мурманской области уже зреет черника и начала цвести морошка.
Погода сейчас для появления богатого урожая грибов и ягод стоит подходящая. Правда, в прошлом году нам тоже обещали хорошую тихую охоту, но жара и малое количество дождей все испортили.
ИСТОЧНИК KP.RU