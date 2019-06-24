2019-06-24T12:35:13+03:00
Общество

Под Кандалакшей нашли белые грибы

В лес уже можно идти на тихую охоту, но урожай пока небольшой
Есения ДОБРОНРАВОВА
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Белые грибы, найденные под Кандалакшей, радуют глаз. Фото: Анастасия АстафьеваБелые грибы, найденные под Кандалакшей, радуют глаз. Фото: Анастасия Астафьева
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Северяне уже ждут не дождутся, когда же откроется сезон тихой охоты. Самые нетерпеливые уже успели порадовать себя первыми находками. Так, рядом с Семеновским озером в Мурманске нашли подосиновики, в Апатитах - сморчки.

Но самый ценный гриб повезло обнаружить кандалакшанам, пошедшим в лес на этих выходных, - это боровики.

Крепенькие белые грибы, к слову, вызвали спор в соцсетях. Одни на фотографии увидели именно боровики, а другие - колосовики. Эти два вида похожи между собой.

Напомним, в Мурманской области уже зреет черника и начала цвести морошка.

Погода сейчас для появления богатого урожая грибов и ягод стоит подходящая. Правда, в прошлом году нам тоже обещали хорошую тихую охоту, но жара и малое количество дождей все испортили.

ИСТОЧНИК KP.RU

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