2019-06-24T11:35:33+03:00
Происшествия

В Апатитах следователи возбудили уголовное дело по сгоревшему Hyundai H200

Местные жители сообщают, что иномарка принадлежала владельцу похоронного бюро
Ника СВЕТЛОВА
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Со слов апатитчан, микроавтобус принадлежал владельцу похоронного бюро. Фото: hibinform.ruСо слов апатитчан, микроавтобус принадлежал владельцу похоронного бюро. Фото: hibinform.ru
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В четверть четвертого утра 23 июня пожар случился у дома №17 на улице Северная. Здесь загорелся микроавтобус Hyundai H200. Тушить его пришлось семерым огнеборцам.

Рядового пожара с машиной из-за неисправности проводки или другой технической проблемы не произошло. Следователи подозревают, что загорелась иномарка не просто так.

- Следователем МО МВД России «Апатитский» возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 167 УК РФ "Умышленные уничтожение или повреждение имущества", - рассказала руководитель пресс-службы СУ Следственного комитета по Мурманской области Алина Александрович.

Как сообщают апатитчане в соцсетях, Hyundai H200 могла принадлежать местному владельцу похоронного бюро.

Напомним, в начале июня в Мурманске возбудили сразу несколько уголовных дел по поджогам дорогих машин. В том числе по Land Cruiser. В сеть даже попало видео, как злоумышленники обливают машины горючей жидкостью и поджигают.

ИСТОЧНИК KP.RU

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