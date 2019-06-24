В Апатитах следователи возбудили уголовное дело по сгоревшему Hyundai H200
В четверть четвертого утра 23 июня пожар случился у дома №17 на улице Северная. Здесь загорелся микроавтобус Hyundai H200. Тушить его пришлось семерым огнеборцам.
Рядового пожара с машиной из-за неисправности проводки или другой технической проблемы не произошло. Следователи подозревают, что загорелась иномарка не просто так.
- Следователем МО МВД России «Апатитский» возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 167 УК РФ "Умышленные уничтожение или повреждение имущества", - рассказала руководитель пресс-службы СУ Следственного комитета по Мурманской области Алина Александрович.
Как сообщают апатитчане в соцсетях, Hyundai H200 могла принадлежать местному владельцу похоронного бюро.
Напомним, в начале июня в Мурманске возбудили сразу несколько уголовных дел по поджогам дорогих машин. В том числе по Land Cruiser. В сеть даже попало видео, как злоумышленники обливают машины горючей жидкостью и поджигают.
ИСТОЧНИК KP.RU