2019-06-24T10:47:38+03:00
Происшествия

Пропавшего восемь месяцев назад в Коле сотрудника МЧС нашли мертвым

Тело было обнаружено в лесополосе, для опознания понадобилась генетическая экспертиза
Ника СВЕТЛОВА
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Сергея Воронина искали с октября прошлого года. Фото: МурманСпасСергея Воронина искали с октября прошлого года. Фото: МурманСпас
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45-летний Сергей Воронин, сотрудник МЧС, приехал в Заполярье из Смоленской области. А осенью прошлого года резко перестал выходить на связь с родными. Известно, что 23 октября он ушел из дома в Коле на улице Строительная, 15. С тех пор его никто не видел.

До последнего близкие не теряли надежду найти Сергея. Но 23 июня волонтеры отряда "МурманСпас" сообщили, что его нашли мертвым.

Оказалось, что тело было обнаружено еще в мае в лесополосе в Кольском районе. Была проведена генетическая экспертиза, которая подтвердила, что останки принадлежат именно Воронину.

- По данному факту следственным отделом по городу Мурманск расследуется уголовное дело по факту совершения преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ "Убийство", - сообщила руководитель пресс-службы СУ Следственного комитета по Мурманской области Алина Александрович.

При этом говорить о наличии признаков насильственной смерти рано, т.к. тело имеет сильные гнилостные изменения. Назначена судмедэкспертиза.

ИСТОЧНИК KP.RU

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