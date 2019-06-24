2019-06-24T10:31:03+03:00
Общество

Мурманчане стали массово обращаться в полицию из-за ночных работ по ремонту дорог

В Апатитах такой эксперимент прошел удачно
Мария ПАШЕНКОВА
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Ремонт дорог по ночам стал мешать мурманчанам спать.Ремонт дорог по ночам стал мешать мурманчанам спать.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Ни одно лето в Мурманске не обходится без дорожных работ. Обычно начинаются они не раньше июня: и снег уже сошел, и многие горожане в отпусках, а, значит, меньше машин и шире поле для деятельности.

Уже сейчас в Мурманске есть участки, где кипит работа. Так, асфальт сняли в районе конечной автобуса №18 на улице Фадеев Ручей, сложно проехать перекресток улица Книповича-проспект Ленина, ямы образовались на улице Прибрежная.

Для водителей это одновременно и радостно, и грустно. В ближайшее время можно будет ездить, не опасаясь за свою машину. Но пока приходится стоять в заторах и объезжать ремонтируемые участки. Подрядчики понимают ситуацию и поэтому работают круглосуточно, чтобы поскорее закончить работу. Правда, мурманчане не всегда принимают такой ударный труд.

На оперативном совещании в правительстве Мурманской области 24 июня врио губернатора Андрей Чибис поинтересовался, как идут дорожные работы. Ему доложили, что в Мурманске использовали опыт Апатитов, где все закончили быстрее благодаря работам по ночам. Вот только если там все прошло успешно, то мурманчане стали жаловаться на шум, который мешает спать. Число таких обращений в полицию города резко возросло.

- Конечно, надо соблюдать баланс в этом вопросе, - отметила вице-губернатор Ольга Кузнецова, докладывавшая о положении дел.

ИСТОЧНИК KP.RU

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