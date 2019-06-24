Директор Мурманской филармонии стала советником губернатора по культуре

СЕГОДНЯ 08:57 2019-06-24T08:57:15+03:00

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Утреннее оперативное совещание в правительстве Мурманской области от 24 июня началось с объявления о кадровых перестановках.

Так, свой пост покинула заместитель губернатора Инна Погребняк. Была и приятная новость. Директор Мурманской областной филармонии Виктория Чачина была назначена советником главы региона по вопросам культуры.

- Надеюсь, современные подходы к развитию искусства и ваш авторитет очень помогут нам развивать это направление. В маленьких населенных пунктах оказалось это очень важным, - пояснил свое решение врио губернатора Андрей Чибис.

Виктория Владиславовна является заслуженным работником культуры РФ и кавалером ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. Филармонией она руководит уже 10 лет. А начинала как преподаватель фортепиано в вечерней музыкальной школе Мурманска. За ее плечами есть опыт административной работы: в 1982 году она стала заведующей отделом культуры Кольского райисполкома, а через пять лет - председателем комитета по культуре мэрии областного центра.

ИСТОЧНИК KP.RU