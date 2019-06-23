Тайна забытого мальчика: в полиции Мурманска рассказали, почему ребенок остался один в троллейбусе

СЕГОДНЯ 15:15 2019-06-23T15:15:46+03:00

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Вечером 22 июня соцсети Мурманска разразились гневом в адрес одной женщины. Мол, мать-кукушка, забыла ребенка... в троллейбусе.

- В Мурманске брошенного ребенка обнаружили в троллейбусе, который следовал по шестому маршруту. Шестилетний ребенок был один в салоне, что привлекло внимание пассажиров и работников общественного транспорта, - пишет группа "Мурманск".

Но история не так проста, как выглядит с первого взгляда.

Оказалось, что мальчик ехал домой с мамой. И попросил проехать одну остановку сам, чтобы погулять. Ребенок обещал скоро вернуться домой. Мама разрешила и вышла на остановке у дома. А мальчик поехал дальше и... заснул.

- Ребенок проснулся на конечной троллейбуса. Было принято решение доставить его в депо. Сотрудники предприятия вызвали полицейских. В это же время мама заволновалась, что сына долго нет и стала его искать, - рассказала "КП" заместитель начальника пресс-службы УМВД России по Мурманской области Анастасия Сигаева.

Ребенка женщина нашла в депо и сразу забрала домой.

ИСТОЧНИК KP.RU