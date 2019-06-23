Эксперты предлагают этим летом отдохнуть от жары в Мурманске

СЕГОДНЯ 14:23 2019-06-23T14:24:37+03:00

Куда бы нам всем уехать, чтобы отдохнуть от холода? Фото: Евгения ГУСЕВА

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Шпицберген, Нуук, Фарерские острова, Рейкъявик, Нарвик, Мурманск, Ивало, Абердин, Кируна и Джуно – вот 10-ка населенных пунктов, которые эксперты сервиса по поиску авиабилетов Aviasales предлагают посетить тем, кто этим летом устал от жары. Еще бы, в центральной и южной России уже не первую неделю стоит настоящий зной, а у нас… Во всех этих городах, по данным сервиса, температура не поднимается выше +15 градусов.

- Так, на Шпицбергене температура летом - всего +5 градусов, в гренландском Нууке - не выше +10, на Фарерских островах с максимальная летняя температура +12 градусов, а Рейкьявик в Исландии и Нарвик в Норвегии летом обещают максимум +14, - сообщается в подборке.

Меж тем, Мурманск вошел во вторую пятерку наиболее теплых из самых холодных городов. У нас, как и в финском Ивало, главном порту Шотландии Абердин, самом северном городе Швеции Кируна, а также столице Аляски Джуно, летом столбики термометров поднимаются аж до +15 градусов «жары».

ИСТОЧНИК KP.RU