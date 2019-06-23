2019-06-23T09:37:01+03:00
Общество

В Мурманске пропала пожилая женщина, которой срочно нужна помощь врачей

Бабушка ушла из дома на улице Миронова
Мария ПАШЕНКОВА
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Нина Авакумова пропала 21 июня. Фото: МурманСпасНина Авакумова пропала 21 июня. Фото: МурманСпас
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Очень часто в листовках на поиски людей мелькает пугающая надпись "Дезориентирована, может нуждаться в медицинской помощи". В истории с любым пропавшим человеком медлить нельзя, а в таких случаях особенно.

62-летняя Нина Авакумова потерялась 21 июня. Около часа дня она ушла из дома по адресу улица Миронова,1. И с тех пор нет данных, где она может находиться. При этом ей срочно нужна помощь врачей.

Приметы: рост 165 сантиметров, седые волосы до плеч, может быть в очках.

Была одета в длинный бежевый пуховик, черные брюки, белые туфли.

Если вы видели Наталью Авакумову или можете помочь с ее поисками, обратитесь в полицию по телефонам 02 и 102 или в отряд "МурманСпас" 8911-311-70-20 или 8911-339-89-41.

Есть и хорошая новость от волонтеров: прекращены поиски Натальи Сараевой, которая пропала 17 июня в Коле. Женщину нашли живой и невредимой.

ИСТОЧНИК KP.RU

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