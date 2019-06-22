2019-06-22T17:44:41+03:00
Происшествия

19-летний студент средней мореходки погиб, справляя нужду в окно

Молодой человек выпивал с друзьями
Маргарита ХОВАНСКАЯ
Поделиться:
Парень выпал из окна 5 этажа [фото носит иллюстративный характер].Парень выпал из окна 5 этажа [фото носит иллюстративный характер].Фото: Евгения ГУСЕВА
Изменить размер текста:

Лишнее геройство во время распития спиртных напитков редко заканчивается чем-то хорошим. Трагедией завершилась и посиделка молодых людей в общежитии Мурманского морского колледжа им. Месяцева на Русанова, 8 вечером 21 июня.

- 19-летний студент колледжа распивал спиртные напитки с двумя своими знакомыми в своей комнате в общежитии на 5 этаже. Он захотел в туалет, о чем сообщил своим товарищам, которые предложили довести его до уборной, но тот отказался и сообщил, что справит малую нужду в окно. При этом пояснив, что делал так уже неоднократно, - сообщила помощник руководителя СКР по Мурманской области Алина Александрович.

Молодые люди не поверили парню, потому что в итоге один все-таки придерживал другого за ногу, но это не помогло. В какой-то момент качающийся парень наступил ногой на железный карниз за окном и начал падать. Один из друзей успел схватить падающего за руку, но не удержал.

- Установлено, что травмы, обнаруженные на теле погибшего, характерны для падения с высоты. В настоящее время проводится комплекс проверенных мероприятий, назначена судебно-медицинская экспертиза, а также наличие в организме погибшего спирта и иных веществ. Предварительная причина смерти – сочетанная травма тела, - резумируют в следкоме.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Заполярном нетрезвая автоледи на Toyota Land Cruiser перепутали педали и въехала в дом
Мужчина, "заминировавший" Ледовый дворец в Мурманске, ранее уже был судим
Разводной ключ раздора: фирма строительных инструментов подала в суд на Глеба Самойлова из-за афиши в Мурманске
Андрей Малахов приехал в родные Апатиты на праздник в школу, которую закончил
В Апатитах из-за мужчины, хранившего дома порох и патроны, эвакуировали его соседей
В Мурманске простятся с хозяйкой салона красоты, погибшей на рабочем месте
НТВ покажет премьеру фильма "Семь пар нечистых", действия которого происходят в Мурманске
Водитель, который проехал на машине по живой собаке, находится в Мурманске
Полиция Мурманска нашла мужчин, установивших гроб на машину у детского садика
В реке Йоканьга на порогах перевернулась лодка, погиб инструктор туристической фирмы
В Мурманске ищут молодого человека, который спас девушку
Электромонтер горно-металлургического предприятия в Мончегорске погиб от удара током
На выходных в Мурманской области похолодает до 0 градусов
В Мурманске простятся с погибшим в Крыму молодым биатлонистом
В Мурманске мотоцикл с флагом Конфедерации не поделил дорогу с Toyota
Мурманские активисты узнали судьбу бывшего парка аттракционов на улице Буркова
В Мончегорске женщина на машине задавила собаку на глазах у хозяйки
В Кольском научном центре синтезировали уникальный материал
Мурманчанин в Санкт-Петербурге стал жертвой чайных промоутеров
Чистка и промывка топливной системы в Север-Авто всего за 1 880 р.
В Мурманской области могут ввести социальную поддержку для тех, кому нужны зубные протезы
В Мурманске должник нашел 44 тысячи рублей на ЖКХ ради отпуска в Турции
В Североморске 17-летний парень угнал машину с автосервиса и устроил ДТП, в котором погибли два его друга
Житель Полярных Зорь потерял паспорт и нарвался на мошенников
Ковдорской больнице дадут 21 миллион рублей на покупку нового оборудования