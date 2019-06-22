19-летний студент средней мореходки погиб, справляя нужду в окно

СЕГОДНЯ 17:37 2019-06-22T17:44:41+03:00

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Лишнее геройство во время распития спиртных напитков редко заканчивается чем-то хорошим. Трагедией завершилась и посиделка молодых людей в общежитии Мурманского морского колледжа им. Месяцева на Русанова, 8 вечером 21 июня.

- 19-летний студент колледжа распивал спиртные напитки с двумя своими знакомыми в своей комнате в общежитии на 5 этаже. Он захотел в туалет, о чем сообщил своим товарищам, которые предложили довести его до уборной, но тот отказался и сообщил, что справит малую нужду в окно. При этом пояснив, что делал так уже неоднократно, - сообщила помощник руководителя СКР по Мурманской области Алина Александрович.

Молодые люди не поверили парню, потому что в итоге один все-таки придерживал другого за ногу, но это не помогло. В какой-то момент качающийся парень наступил ногой на железный карниз за окном и начал падать. Один из друзей успел схватить падающего за руку, но не удержал.

- Установлено, что травмы, обнаруженные на теле погибшего, характерны для падения с высоты. В настоящее время проводится комплекс проверенных мероприятий, назначена судебно-медицинская экспертиза, а также наличие в организме погибшего спирта и иных веществ. Предварительная причина смерти – сочетанная травма тела, - резумируют в следкоме.

ИСТОЧНИК KP.RU