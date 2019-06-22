2019-06-22T15:04:37+03:00
Происшествия

В Заполярном нетрезвая автоледи на Toyota Land Cruiser перепутали педали и въехала в дом

Во время ДТП женщина получила закрытый перелом голени
Маргарита ХОВАНСКАЯ
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Из официальной сводки: "Северянка совершила наезд на препятствие в виде жилого многоквартирного дома".Из официальной сводки: "Северянка совершила наезд на препятствие в виде жилого многоквартирного дома".Фото: Пресс-служба УМВД России по Мурманской области
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Мужчины нередко сомневаются в способностях женщин-водителей и некоторые представительницы слабого пола все-таки подтверждают их опасения. Ну, что можно сказать о водителе, который объясняет ДТП тем, что «перепутала педали газа и тормоза»?..

Именно такой курьез привел 21 июня к аварии в Заполярном. 51-летняя женщина за рулем Toyota Land Cruiser сначала въехала в припаркованный в районе дома № 16 по улице Космонавтов Kia Ceed, а затем, проехав по газону, приехала в дом.

- Прибывшими на место происшествия сотрудниками ДПС установлено, что женщина-Водитель имеет явные признаки алкогольного опьянения, в связи с чем ей было предложено пройти освидетельствование. Процедура подтвердила наличие алкоголя в крови в размере 1,005 мг на литр выдыхаемого воздуха. В ходе проверки установлено, что ранее данная гражданка уже была привлечена к административной ответственности за управление транспортным средством с признаками опьянения и лишена права управления, - сообщила заместитель начальника пресс-службы УМВД по Мурманской области Анастасия Сигаева.

Автомобильные приключения северянки закончились возбуждением уже уголовного дела. Только чудом ДТП обошлось без пострадавших, кроме самой его виновницы – дама получила закрытый перелом голени и попала в больницу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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