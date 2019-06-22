Разводной ключ раздора: фирма строительных инструментов подала в суд на Глеба Самойлова из-за афиши в Мурманске

СЕГОДНЯ 12:18 2019-06-22T12:19:01+03:00

Глеб Самойлов и не подозревал, что фото может обернуться скандалом.

Из-за торгового знака на плакатах с музыканта и его группы требуют 1,5 миллиона рублей

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Братьям Самойловым что-то не очень везет с выступлениями в Мурманске. Вадим Самойлов попал в неприятную ситуацию на праздновании Дня Рыбака в прошлом году, когда обматерил зрителей.

А его брата Глеба хотят подвести под судебный процесс из-за афиши выступления в столице Заполярья. После ухода из "Агаты Кристи" Самойлов-младший основал группу The Matrixx.

Сеть магазинов "220 вольт" намерена судиться с коллективом из-за афиши в Мурманске. Сделали ее к выступлению группы в октябре в одном из кафе-ресторанов города. Казалось бы, что такого: черно-белая фотография музыкантов, правда Самойлов с сигаретой. Но не из-за нее разгорелся скандал. А потому, что фронтмен держит сигарету разводным ключом. И если присмотреться, то на ключе виден товарный знак Hammer Flex.

Вроде как музыканты сделал бесплатную рекламу фирме, но в "220 вольт" так не считают. По мнению фирмы, это нарушение авторских прав, они же не берут музыку Самойлова для своей рекламы. Вот и The Matrixx, а заодно и создателям афиши стоило спросить разрешение.

Ущерб "220 вольт" оценили в почти в 1,4 миллиона рублей.

Та самая афиша, ставшая яблоком раздора между артистом и торговой сетью.

ИСТОЧНИК KP.RU