2019-06-22T11:25:28+03:00
Звезды

Андрей Малахов приехал в родные Апатиты на праздник в школу, которую закончил

Шоумен вручил аттестаты выпускникам
Есения ДОБРОНРАВОВА
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Андрей Малахов посетил школу, которую 30 лет назад закончил с серебряной медалью. Фото: "Народное телевидение"Андрей Малахов посетил школу, которую 30 лет назад закончил с серебряной медалью. Фото: "Народное телевидение"
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Шоумен Андрей Малахов не забывает про родное Заполярье. Хоть основная жизнь телеведущего кипит в Москве, в Мурманской области он частый гость.

Так, он приезжал на открытие памятника Александру Пушкину, который подарил родным Апатитам, на день города, на празднование 100-летия пожарной охраны Мурмана. А теперь Андрей Малахов снова в Апатитах. Повод - праздник выпускников.

Известный гость пришел в школу №6, которую сам закончил 30 лет назад, в слову, с серебряной медалью. Здесь, как обычно говорят, провожали во взрослую жизнь ребят, позади у которых ЕГЭ, а впереди поступление в вузы.

Телеведущий поздравил ребят - их было не так много, около 20, вручил аттестаты, а потом пообщался с ними.

Кстати, школа №6 Апатитов в этом году отмечает юбилей - 50 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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