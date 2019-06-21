НТВ покажет премьеру фильма "Семь пар нечистых", действия которого происходят в Мурманске

СЕГОДНЯ 16:55 2019-06-21T16:55:12+03:00

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Сегодня, 21 июня в 21.45 на НТВ состоится премьера военной драмы "Семь пар нечистых", снятой по мотивам одноименной повести советского писателя Вениамина Каверина.

- Выпускник морского училища имени Фрунзе лейтенант Сбоев прибывает на место службы в порт Мурманска. Он рассчитывает получить под свое начало маленький корабль. Но вместо этого заместитель начальника штаба капитан первого ранга Вольский поручает Сбоеву особое задание: ему нужно доставить секретный груз для роты капитана Куркова. Сбоев вместе с грузом направлен на старенький торговый корабль "Онега", который производит на него удручающее впечатление: судну давно пора на ремонт, а капитан Миронов то и дело прикладывается к фляжке, - говорится в описании фильма.

Корабль перевозит заключенных, которые поднимают мятеж. И в это же время "Онегу" начинают бомбить немцы.

Главные роли в фильме исполнили Юрий Борисов, Мари Ворожи, Тимофей Трибунцев. Василий Мищенко, Михаил Евланов. Режиссером стал Кирилл Белевич.

ИСТОЧНИК KP.RU