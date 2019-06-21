2019-06-21T17:28:45+03:00
Общество

В Мурманске простятся с хозяйкой салона красоты, погибшей на рабочем месте

Женщина с утра жаловалась на плохое самочувствие и умерла до приезда скорой
Елена МОЛОДЦОВАНика СВЕТЛОВА
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Олесе Дашковой было 43 года.Олесе Дашковой было 43 года.
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22 июня в Мурманске будет скорбным днем. И не только потому, что это дата начала Великой Отечественной войны.

Сначала в 9.30 в ритуальном зале на улице Радищева состоится прощание с Артемием Хасанкаевым. Успешный биатлонист погиб в Крыму на тренировочных сборах.

А через два часа состоится прощание с Олесей Дашковой. 43-летняя женщина была владелицей одного из салонов красоты, расположенных в гостинично-деловом центре "Меридиан". 19 июня ей стало плохо на рабочем месте, она с утра стала жаловаться коллегам на самочувствие. К вечеру состояние совсем ухудшилось.

- Она умерла всего за полчаса. Это не анафилактический шок, а скорее всего тромб [у молодой женщины подозревают тромбоэмболию. - Ред.]. Пока я не знаю, что спровоцировало такую быструю смерть, - рассказал один из очевидцев трагедии "КП". - Скорая ехала 35 минут! Мы пять раз им звонили! Центр города, большой бизнес-центр, а помочь было некому человеку. А кто знает, может. Олесю и можно и было спасти, если бы медики оказались рядом в роковой момент.

Прощание с Олесей состоится в 11.30

ИСТОЧНИК KP.RU

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