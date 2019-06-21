Водитель, который проехал на машине по живой собаке, находится в Мурманске

СЕГОДНЯ 16:35 2019-06-21T16:35:41+03:00

Алтай никак не ожидал, что люди, которых он безмерно любил, смогут совершить с ним такое. Фото: Инга Снежная

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В мае мурманчане завалили областную прокуратуру письмами с требованием наказать циничного водителя, который хладнокровно проехал по собаке во дворе. У животного не было времени отскочить, а мужчина за рулем белого Range Rover даже не подумал затормозить.

Пес мучительно погиб, а водитель уехал. Впрочем, его поступок попал на камеру видеонаблюдения, а через короткий срок стал известен и номер иномарки.

Полиция Мурманска возбудила уголовное дело по части 1 статьи 245 УК РФ «Жестокое обращение с животными».

- Личность нарушителя установлена, сейчас он находится в Мурманске. Продолжаются следственные действия, - рассказала "КП" заместитель начальника пресс-службы УМВД России по Мурманской области Анастасия Сигаева.

Северяне надеются, что его накажут по всей строгости за такой цинизм.

Напомним, на днях похожий случай произошел в Мончегорске, где женщина за рулем белой машины на глазах у хозяйки проехала по собаке.

ИСТОЧНИК KP.RU