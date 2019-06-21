В реке Йоканьга на порогах перевернулась лодка, погиб инструктор туристической фирмы
Днем 18 июня следователям отдела по Мончегорску поступила информация о трагедии на реке Йоканьга на северо-востоке Кольского полуострова.
Река манит к себе туристов по двумя причинам: сюда заходит семга, а также можно сплавляться по порогам: водный объект очень полноводный, а каменистых мест много.
Именно это опасное развлечение привело на Йоканьгу туриста и 59-летнего инструктора из Мурманска. Они спустили на воду резиновую лодку и начали сплав. На одном из порогов плавсредство перевернулось, и мужчины оказались в воде.
- Турист смог выбраться на берегу, инструктор утонул. Прибывшие на место следователи не нашли признаков насильственной смерти. Назначена судебно-медицинская экспертиза, - рассказала "КП" и.о. старшего помощника руководителя Следственного управления Следственного комитета РФ по Мурманской области по взаимодействию со СМИ Анна Мысова.
В данный момент проводится процессуальная проверка. Следователи изучат деятельность и турфирмы, где работал погибший, на предмет оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей.
ИСТОЧНИК KP.RU