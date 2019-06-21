В реке Йоканьга на порогах перевернулась лодка, погиб инструктор туристической фирмы

СЕГОДНЯ 14:59 2019-06-21T14:59:26+03:00

На одном из порогов резиновая лодка с мужчинами перевернулась. Фото: Борис КОКУРИН

Турист, который вместе с погибшим оказался в воде, смог выплыть

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Днем 18 июня следователям отдела по Мончегорску поступила информация о трагедии на реке Йоканьга на северо-востоке Кольского полуострова.

Река манит к себе туристов по двумя причинам: сюда заходит семга, а также можно сплавляться по порогам: водный объект очень полноводный, а каменистых мест много.

Именно это опасное развлечение привело на Йоканьгу туриста и 59-летнего инструктора из Мурманска. Они спустили на воду резиновую лодку и начали сплав. На одном из порогов плавсредство перевернулось, и мужчины оказались в воде.

- Турист смог выбраться на берегу, инструктор утонул. Прибывшие на место следователи не нашли признаков насильственной смерти. Назначена судебно-медицинская экспертиза, - рассказала "КП" и.о. старшего помощника руководителя Следственного управления Следственного комитета РФ по Мурманской области по взаимодействию со СМИ Анна Мысова.

В данный момент проводится процессуальная проверка. Следователи изучат деятельность и турфирмы, где работал погибший, на предмет оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей.

ИСТОЧНИК KP.RU