2019-06-21T14:59:26+03:00
Происшествия

В реке Йоканьга на порогах перевернулась лодка, погиб инструктор туристической фирмы

Турист, который вместе с погибшим оказался в воде, смог выплыть
Мария ПАШЕНКОВА
Поделиться:
На одном из порогов резиновая лодка с мужчинами перевернулась.На одном из порогов резиновая лодка с мужчинами перевернулась.Фото: Борис КОКУРИН
Изменить размер текста:

Днем 18 июня следователям отдела по Мончегорску поступила информация о трагедии на реке Йоканьга на северо-востоке Кольского полуострова.

Река манит к себе туристов по двумя причинам: сюда заходит семга, а также можно сплавляться по порогам: водный объект очень полноводный, а каменистых мест много.

Именно это опасное развлечение привело на Йоканьгу туриста и 59-летнего инструктора из Мурманска. Они спустили на воду резиновую лодку и начали сплав. На одном из порогов плавсредство перевернулось, и мужчины оказались в воде.

- Турист смог выбраться на берегу, инструктор утонул. Прибывшие на место следователи не нашли признаков насильственной смерти. Назначена судебно-медицинская экспертиза, - рассказала "КП" и.о. старшего помощника руководителя Следственного управления Следственного комитета РФ по Мурманской области по взаимодействию со СМИ Анна Мысова.

В данный момент проводится процессуальная проверка. Следователи изучат деятельность и турфирмы, где работал погибший, на предмет оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
НТВ покажет премьеру фильма "Семь пар нечистых", действия которого происходят в Мурманске
Водитель, который проехал на машине по живой собаке, находится в Мурманске
Полиция Мурманска нашла мужчин, установивших гроб на машину у детского садика
В Мурманске ищут молодого человека, который спас девушку
Электромонтер горно-металлургического предприятия в Мончегорске погиб от удара током
На выходных в Мурманской области похолодает до 0 градусов
В Мурманске простятся с погибшим в Крыму молодым биатлонистом
В Мурманске мотоцикл с флагом Конфедерации не поделил дорогу с Toyota
Мурманские активисты узнали судьбу бывшего парка аттракционов на улице Буркова
В Мончегорске женщина на машине задавила собаку на глазах у хозяйки
В Кольском научном центре синтезировали уникальный материал
Мурманчанин в Санкт-Петербурге стал жертвой чайных промоутеров
Чистка и промывка топливной системы в Север-Авто всего за 1 880 р.
В Мурманской области могут ввести социальную поддержку для тех, кому нужны зубные протезы
В Мурманске должник нашел 44 тысячи рублей на ЖКХ ради отпуска в Турции
В Североморске 17-летний парень угнал машину с автосервиса и устроил ДТП, в котором погибли два его друга
Житель Полярных Зорь потерял паспорт и нарвался на мошенников
Ковдорской больнице дадут 21 миллион рублей на покупку нового оборудования